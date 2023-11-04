الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ الجيش الثانى الميدانى لأحد الأنشطة التدريبية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية التى نفذتها إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى وعناصر من القوات الخاصة، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبدأ البيان بكلمة اللواء أ. ح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى، أشار خلالها إلى أن رجال الجيش الثانى الميدانى محافظون على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أى مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومى، مؤكدًا أنهم لا يدخرون جهدًا لحماية أرض مصر ومقدرات شعبها.

وأعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات داخل البيان وتنفيذ مراحل البيان واستعراض أنسب الطرق والأساليب لتخطيط وإدارة أعمال القتال غير النمطية.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكل العناصر المشاركة بالبيان، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية التى ظهر عليها رجال الجيش الثانى الميدانى.

كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم طبقًا للموقف، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية.