"الهلال الأحمر": المساعدات الدولية لقطاع غزة لا تكفى الاحتياجات الحالية

قال الدكتور رامي الناظر، رئيس الهلال الأحمر المصري، إن المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لا تكفي الاحتياجات الحالية.

غزة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة

وناشد الناظر، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، العالم بزيادة المساعدات المخصصة لقطاع غزة، "حيث إننا نعاني الآن قلة في المساعدات الدولية التي تقدم لقطاع غزة"، منوهًا بأن غزة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأوضح رئيس الهلال الأحمر المصري أن "ما تم إرساله للدولة المصرية من مساعدات يشكل نقطة في المحيط، حيث لدينا 2 ونصف مليون شخص يحتاج إلى مساعدة"، لافتًا إلى "أننا نأمل في حل كل التحديات التي تواجه القطاع الصحي في غزة لاستكمال المهمة الإنسانية في مساعدة المرضى والمصابين".