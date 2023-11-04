السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يطالب كولر بتقرير مفصل عن أسباب خسارة بطولتي السوبر والدوري الإفريقي

الخطيب مع كولر
الخطيب مع كولر

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول تقريراً مفصلا عن أسباب خروج الفريق من بطولة الدوري الإفريقي والمشاكل التي واجهت الفريق أدت إلى وداع البطولة .

يسعى رئيس القلعة الحمراء للوقوف على الأسباب الحقيقة وراء الخروج من البطولة  لتداركها سريعا خاصة أن الفريق مقبل على المشاركة في بطولات هامة خلال الفترة القادمة سواء فى بطولة الدوري أو بطولة إفريقيا وكأس العالم للأندية وبطولة السوبر المحلى.

وكانت لجنة التخطيط  برئاسة محسن صالح قد عقدت اجتماعا مع السويسري مارسيل كولر لمناقشة أسباب الإخفاق الذي حل بالفريق وخسارته لبطولتين فى أقل من شهرين حيث خسر بطولة السوبر الإفريقي ثم بطولة الدوري الإفريقي.

وسادت حالة من الغضب الشديد داخل مجلس إدارة الأهلي عقب الخروج من بطولة الدوري الإفريقي خاصة أن الفريق لم يحقق أي فوز خلال 4 مباريات حيث تعادل في ثلاث وخسر مباراة.

تفاصيل مران الأهلي قبل مباراة المقاولون العرب

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  اختتم تدريباته مساء أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

مارسيل كولر المدير الفني، عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة في لقاء المقاولون العرب.

واجتمع مارسيل كولر والجهاز الفني باللاعبين، قبل أن يخوض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية متنوعة، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا منفردًا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف على هامش المران الجماعي.

ومنح كولر بعض اللاعبين جانبًا من التدريبات الاستشفائية والبدنية في الجيم، ضمن البرنامج التدريبي المحدد لهم. 

وواصل عمرو السولية لاعب وسط الفريق، تدريباته التأهيلية تحت إشراف محمود حمدي إخصائي التأهيل بالفريق، في إطار البرنامج المحدد له للتعافي من الإصابة. 

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية وتدريبات محددة لعناصر الدفاع والهجوم بالفريق. 

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في السابعة مساء  اليوم السبت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

كولر الاهلى محمود الخطيب لجنة التخطيط الدوري الإفريقي

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