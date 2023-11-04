السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية": تعفنت جثث الموتى وخرج منها الدود داخل الثلاجات بعد انقطاع الكهرباء

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء في غزة

علق الدكتور منير البرش، مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، على ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة جديدة باستهداف مدرسة الفاخورة، بـ4 صواريخ، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات.


وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "جيش الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء والبنى التحتية".


وأضاف: "استشهد أكثر من 60 طبيبًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع".


وأكد منير البرش أن انقطاع الكهرباء عن ثلاجات الموتى أسفر عن تعفن الجثث وخروج الدود منها، الأمر الذي دفعهم للتفكير في المقابر الجماعية.

الصحة الفلسطينية غزة قطاع غزة قوات الاحتلال تعفن جثث الموتى

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