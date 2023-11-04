عاجل.. النازحون فى غزة يتخطون 695 ألفًا.. و15 شهيدًا فى قصف بوابة مستشفى الشفاء

أكدت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين - الأونروا - أن عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى نحو 695 ألف نازح يقيمون في 149 منشآة في مختلف أنحاء القطاع المحاصر.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة دون تفرقة بين المدنيين في المخيمات أو المستشفيات، إذ ضربت أمس مدرسة للنازحين مما أدى إلى استشهاد 15 وإصابة 60 شخصًا على الأقل، ورفع العدد الإجمالي للضحايا منذ 7 أكتوبر الجاري إلى نحو 9 آلاف و300 شهيد.

وأكدت الأونروا أن توفير الإغاثة الأساسية للنازحين يمثل تحديا كبيرا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت المنظمة إلى مقتل 72 من موظفيها في غزة «وهو أكبر عدد من عمال الإغاثة للأمم المتحدة يقتل في نزاع خلال وقت قصير»، حسب قولها.

من جانبها، شددت الناطقة باسم الصليب الأحمر على أن القانون الدولي الإنساني واضح بشأن ضرورة حماية المنشآت الطبية بشكل كامل، وذلك بعد أن استهدف الاحتلال سيارة إسعاف في محيط مستشفى الشفاء، ثم زعم أنها تابعة للمقاومة.