السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: بايدن يرغب فى تعزيز البرنامج التجارى بين أمريكا وإفريقيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تعتزم العمل مع الكونجرس على تحسين برنامج الولايات المتحدة التجاري الرئيسي مع إفريقيا، وليس مجرد تجديده بدون إدخال تعديلات.

ويمنح قانون النمو والفرص في إفريقيا الذي أُطلق لأول مرة عام 2000 حق دخول صادرات من الدول الإفريقية المؤهلة للبرنامج من دون رسوم إلى الولايات المتحدة أضخم سوق للمستهلكين عالميًا.

ومن المقرر انتهاء سريان القانون في سبتمبر 2025، وتجري المباحثات بشأن الشكل الذي ستكون عليه المدة الثالثة من البرنامج.

وتسعى الدول الإفريقية إلى التمديد المبكر للبرنامج لمدة 10 سنوات بدون إدخال تعديلات لتطمين الشركات والمستثمرين.

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