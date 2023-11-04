السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل 22 شخصا فى نيبال جراء زلزال بقوة 6.4 درجة

مقياس ريختر للزلازل
مقياس ريختر للزلازل

لقي 22 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة غرب نيبال مساء أمس الجمعة.

 

 وقال شهود إن منازل في المنطقة انهارت واهتزت مبانٍ في نيودلهي بالهند.

 

وقال مسؤول محلي يدعى هاريش شاندرا شارما "لم نتمكن من إجراء أي اتصال في منطقة مركز الزلزال في جاجاركوت".

 

 وأضاف أن هناك تقارير عن 17 حالة وفاة في المنطقة التي يقطنها نحو 190 ألف نسمة.

 

وقال سوريش سونار، المسؤول بمنطقة جاجاركوت، لـ"رويترز" إن 20 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح.

 

وأضاف "أنا نفسي في العراء، ونحن نجمع المعلومات لكن بسبب البرد والليل من الصعب الحصول على معلومات من المناطق النائية".

 

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل في نيبال إن الزلزال وقع الساعة 11:47 مساء (18:02 بتوقيت جرينتش) في منطقة جاجاركوت التي تقع على بعد نحو 500 كيلومتر غربي العاصمة كاتماندو.

 

وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية واجهات متهالكة لمنازل متعددة الطوابق، وقال سكان إنهم شعروا بالهزات في مناطق مجاورة وأخرى بعيدة مثل كاتماندو.

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