مقبرة لآلاف الأطفال.. صحيفة أمريكية تنتقد حرب غزة

استحضر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ينتقد الحرب الإسرائيلية في غزة، حديث المؤرخ تاسيتوس عن احتلال الإمبراطورية الرومانية لأوروبا، حين قال: "إنهم يصنعون الصحراء ويطلقون عليها السلام".

وجاء في التقرير: "يتردد صدى هذه المقولة القديمة في وقت تواجه الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة انتباهًا دوليًا متزايدًا، إذ يتساءل الكثيرون عن الخسائر الفادحة التي ألحقتها بالسكان المدنيين".

وذكر التقرير أن السياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، يصورون جهودهم في غزة على أنها معركة من أجل العدالة والانتقام ضد حماس، ومع ذلك فقد تسببت بأزمة إنسانية عميقة، إذ وصفت اليونيسف القطاع بأنه "مقبرة لآلاف الأطفال".

وأوضح التقرير أنه رغم وصف متحدثين عسكريين الخسائر في أرواح المدنيين بأنها "مأساة حرب" مؤسفة، فإن هناك أصواتا متنامية داخل إسرائيل تدعو إلى التدمير الكامل لغزة وطرد الفلسطينيين.

واختتم التقرير قائلا: "من عجيب المفارقات، أنه مع استمرار إسرائيل في هجومها على غزة، أصبحت الحاجة إلى التوصل لحل دبلوماسي أكثر إلحاحًا. ورغم أن عملية السلام ظلت راكدة لعقود، يرى البعض أن هذه الأزمة قد تفرض إعادة تقييم الحلول".