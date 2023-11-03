السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. كاف يعلن تعديل موعد إياب نهائي الدوري الأفريقي

الدوري الأفريقي
الدوري الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تعديل موعد مباراة الإياب في نهائي بطولة الدوري الأفريقي والتي تُجرى للمرة الأولى.

ويواجه الوداد البيضاوي المغربي نظيره ماميلودي صن داونز في المباراة النهائية التي ستقام بنظام الذهاب والإياب.

وتقام مباراة الذهاب يوم 5 نوفمبر في الدار البيضاء في تمام الثامنة مساء، في حين تُجرى مباراة الإياب في الثالثة عصرًا في بريتوريا يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر بدلًا من يوم 11 الذي كان محددًا من قبل.

وكان الوداد قد وصل إلى نهائي البطولة بعد اجتيازه الترجي التونسي بسيناريو مثير، حيث فاز 1-0 في المغرب، ثم خسر 1-0 في رادس، ليمر بركلات الترجيح.

أما صن داونز الجنوب أفريقي فقد تأهل إلى نهائي البطولة المستحدثة، عقب تخطيه الأهلي بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز بهدف دون رد في بريتوريا وتعادل سلبيًا في القاهرة.

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طاقم حكام ذهاب نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد وصن داونز

يقود المباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى تاريخيا، والتي تجمع بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، طاقم مكون من السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه عبدالله إبراهيم حكم مساعد أول، والجيبوتي عبدالرزاق أحمد حكم مساعد ثان.

بينما يتولى مهمة تقنية الفيديو المساعد VAR الجزائري الدولي مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقران غوراري.

اقرأ أيضا.. موعد نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي


موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد البيضاوي

وتقام مواجهة إياب نهائي بطولة الدوري الإفريقي، بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي، مساء يوم 11 نوفمبر الجاري، على استاد لوفتوس فيرسفيلد.

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