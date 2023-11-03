محمود الهباش: إسرائيل تخطت كل الخطوط الحمراء.. ودهست كل القوانين الدولية

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه بعد قصف إسرائيل لعدد من المستشفيات اليوم لم يعد هناك خطوط حمراء للاعتداءات الاسرائيلية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، أن اسرائيل دهست كل القوانين الدولية وتخطت الخطوط الحمراء وكأنها دولة فوق القانون، موضحًا أن العالم سكت أمام ما تفعله اسرائيل في قطاع غزة.

وأشار إلى أن العالم سكت علي مجزرة المستشفي المعمداني فارتكبت إسرائيل مجزرة أخرى في مخيم جباليا، وغيره من المخميات وقصفت الكنائس والعالم كله صامت أمام هذا الانتهاكات.