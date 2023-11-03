الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مذيعا القاهرة الإخبارية: ما يحدث فى غزة عار على ضمير الإنسانية (فيديو)

محمد عبد الرحمن وليلاس
محمد عبد الرحمن وليلاس كفوزي

قال محمد عبدالرحمن، المذيع في قناة القاهرة الإخبارية، إن الوضع لم يعد من الممكن تحمله لكل ذي قلب، وهذا الألم ليس محصورًا بالعالم العربي أو العالم الإسلامي، إنه ألم يشكل كل من يمكنه أن يفكر بعقله، وأن يشعر بقلبه وأن تكون له أحاسيس إنسانية بسيطة لا أكثر.

وتابع عبدالرحمن، خلال تقديمه فقرة إخبارية، اليوم الجمعة، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "لا نريد منهم أن يكونوا غاندي أو نيلسون مانديلا، نريد منهم أن يكونوا بشرًا فقط الحد الأدنى من البشرية، هذا الحد الأدنى يجعلنا نشعر بأن ما يحدث في غزة عار على ضمير الإنسانية".

وأوضح عبدالرحمن، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بمحاصرة وخنق الفسلطينيين في غزة، ولم تكتف آلته العسكرية بحصد أرواح أهل القطاع العزل، ولم تكتف صواريخه وقنابله وقذائفه بما أحدثته من تدمير وتخريب طال أنحاء غزة كافة، مشيرًا إلى أن كل ما وقع من جرائم ومجازر على مدار 28 يومًا لم يشبع إسرائيل وقادتها حتى الآن، فصارت المستشفيات ومراكز الإغاثة هدفًا لجيش الاحتلال.

وأكد عبدالرحمن، أن العشرات من الشهداء والجرحى ارتقوا اليوم عند بوابة مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة والذي بات مأوى آلاف المحتمين به، لتضاف هذه الجريمة إلى قائمة طويلة من الجرائم الذي تجاوزت معها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كل ما تكفله قوانين ومواثيق زمن الحرب، ويبدو أنها ماضية في تعزيز تلك القائمة السوداء، مشيرًا إلى أن تل أبيب لمن تجد حتى أقل أشكال الإدانة من داعميها المطلقين.

فيما قال ليلاس كفوزي، المذيعة في قناة القاهرة الإخبارية، إنه في تل أبيب كان تدشين الجولة الثانية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى.

وأكدت كفوزي، أن الوزير الأمريكي الذي حضر اجتماع الكابينت الإسرائيلي الأمني جدد التأكيد على دعم بلاده اللا محدود فيما سماه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأوضحت كفوزي، أن وزير الخارجية الأمريكي شدد على أن الولايات المتحدة مصمم على عدم فتح جبهة ثانية أو ثالثة في الصراع مع التزامه بردع الاعتداء من أي طرف، منوهةً إلى أن الوزير الأمريكي يبدو أنه تغافل عن الزام تل أبيب نفسها بما يتعهد به هو. 

 

القاهرة الإخبارية غزة ضمير الإنسانية الفسلطينيين جيش الاحتلال المستشفيات مراكز الإغاثة

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