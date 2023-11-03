الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طارق توفيق: التعداد السكانى لمصر تجاوز الـ105 ملايين نسمة

طارق توفيق
طارق توفيق

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن عدد السكان في الدولة المصرية تجاوز الـ105 ملايين نسمة، وأعداد المواليد في تزايد مستمر، لذا يجب أن يكون هناك وعي لدى الشباب، الفترة المقبلة، للسيطرة على هذا الأمر، وذلك لأن هذا التعداد المرتفع يعمل على إهدار موارد الدولة، وهذا الإهدار سيشعر به المواطن في المقام الأول.

تحديد النسل

وأكد الدكتور طارق توفيق، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية لديها 9 ملايين وافد إلى مصر حتى الآن.

وأضاف في حديثه، أن أرقام المواليد تختلف من عام لآخر بصورة كبيرة وملحوظة، ويمكن القول أنه في عام 2014 كان المعدل لكل 35 طفلًا و10 سيدات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها 30 مليون سيدة في عمر الإنجاب.

الزيادة السكانية 

وأشار إلى أن المجلس القومي للسكان يعمل على أكثر من استراتيجية؛ من أجل الحد من التعداد السكاني المرتفع، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطنين مساعدة الدولة في استيعاب هذه الأزمة من خلال الالتزام بتنظيم النسل حتى تكون الحياة أمام المواطن أكثر ارتياحية ورفاهية.

طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان بصراحة برنامج بصراحة

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