حماس: واشنطن تتحمل مسئولية مجازر الاحتلال ضد 3 مستشفيات بقطاع غزة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، مساء اليوم الجمعة، إن مجازر الاحتلال الصهيوني ضد مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي، هي جرائم بشعة، تتحمّل مسؤوليتها واشنطن والعواصم الغربية.

وأضافت المقاومة في بيان لها: "الاحتلال الصهيوني يرتكب مجددا مجزرة بشعة، عن سبق إصرار وترصد، أمام بوابة مستشفى الشفاء، بقصفه سيارات الإسعاف".

وتابعت: "القصف المتعمّد على محيط المستشفيات؛ يشير إلى نية الاحتلال النازي، لاستهداف القطاع الطبي، غير آبهٍ بأية اعتبارات أو عواقب".

استهداف متزامن للثلاث مستشفيات

وقبل قليل، قصف طيران الاحتلال الحربي المدخل الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي ومركبة إسعاف كانت متواجدة في المكان، ما أدى إلى سقوط أكثر من 60 شهيد وجريح من المرضى وعائلاتهم وطواقم الإسعاف والنازحين الذين لجأوا إلى المستشفى وساحاته بعد قصف منازلهم وبحثا عن مكان أكثر أمنا.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية يتواجد في مجمع الشفاء الطبي أكثر من 40 ألف نازح، بالإضافة إلى الطواقم الطبية والجرحى وذويهم.

وبالتزامن مع قصف مدخل مجمع الشفاء الطبي، استهدف طيران الاحتلال ومدفعيته قافلة مركبات إسعاف تقل جرحى، بعد انطلاقها من المجمع باتجاه معبر رفح في جنوب القطاع، بهدف نقلهم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية بأن الاحتلال استهدف قافلة مركبات الإسعاف عند دوار أنصار، وفي شارعي العباس والرشيد استشهد فيها 14 مواطنا، بالإضافة إلى مركبة الإسعاف التي كانت متواجدة عند مدخل مجمع الشفاء الطبي.

كما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة محيط مستشفى الإندونيسي بقطاع غزة بالتزامن مع تعرض محيطه للاستهداف بقنابل دخانية، في الوقت الذي توقف فيه المولد الرئيسي للمستشفى عن العمل.

وفي وقت سابق أيضا من مساء اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف محيط مستشفى القدس في حل تل الهوا غرب قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ28 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يكثف جيش الاحتلال قصفه لقطاع غزة، مستهدفا المزيد من المنازل والتجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وتنفيذ أحزمة نارية وقصف مدفعي عنيف، وتوغل بري من عدة محاور يرتكز على سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى، بينما تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات قوات الاحتلال المتوغلة بالقطاع.