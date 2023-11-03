نادية عمارة تفسر قول "ربنا ولك الحمد والشكر" بعد الرفع من الركوع

فسرت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، قول "ربنا ولك الحمد والشكر" بعد الرفع من الركوع.

وقالت، خلال تقديم برنامج "قلوب عامرة"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن لفظ الشكر من الألفاظ القرآنية، كما يقول الله في سورة لقمان ”أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ".

وأضافت: "قول القائل في الصلاة ربنا ولك الحمد والشكر بعد الرفع من الركوع جائز شرعًا ولا شىء فيه، ولا يجوز أن يمنع الانسان أو صاحبه من قول لك الحمد والشكر، بدعوة أن ذلك لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم".

وتابعت:" وليس معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، أقول إن هذا حجة، لا وإنما لابد من قرينة، من قول أو حال من النصوص الشرعية أو من صاحب الشريعة الله سبحانه وتعالى".