حسن نصرالله: الصهاينة باتوا يؤمنون أن إسرائيل "أوهن من بيت العنكبوت"

شدد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، على أنه "مهما فعلت إسرائيل لن تحد من آثار طوفان الأقصى على مستقبل الصراع".

وأضاف نصرالله، في كلمته التي تبثها “القاهرة الإخبارية”: "قرأت أن الإسرائيليين باتوا يؤمنون أكثر مني أن اسرائيل أوهن من بيت العنكبوت".

وتابع نصرالله أن عملية طوفان الأقصى كشفت الوهن والضعف في إسرائيل، حيث منذ اليوم الأول، احتاجت أن تأتي الأساطيل الأمريكية لدعمها، معتبرًا أن سرعة الاستجابة الأمريكية في احتضان إسرائيل كشفت ضعف هذه الدولة الصهيونية، مردفًا: "رؤساء حكومات ووزراء وجنرالات يأتون من كل العالم من أجل دعم إسرائيل".

التضحيات القائمة فى غزة وكل الجبهات هى تضحيات مستحقة

وعاد نصرالله التركيز في كلمته على المقاومة، مؤكدًا أن نتائج وإنجازات "طوفان الأقصى" تستحق كل هذه التضحيات لأنها أسست لمرحلة جديدة من مصير الشعب الفلسطيني ودول المنطقة، ولم يكن هناك خيار آخر.

وقال: "سيكتشف العالم أن من قتل من المدنيين في 7 أكتوبر، إنما قتل بسلاح الجيش الإسرائيلي الذي كان يتصرف بجنون".

وأضاف: أن "التضحيات القائمة اليوم في غزة وكل الجبهات هي تضحيات مستحقة"، مردفًا: "في حدا براسو عقل" يضع لنفسه هدف تدمير "حماس" .

ولفت في السياق إلى أن إسرائيل لا تستفيد من تجاربها، ولتتذكر أنها لم تستطع إعادة أسراها إلا من خلال عمليات تبادل، مذكرًا بأنه في 2006، وضعت إسرائيل هدف سحق "حزب الله"، واليوم في غزة يتكرر السيناريو مع فرق في حجم الجرائم التي ترتكب في غزة.

وتابع: "في 2006، لم يستعد أسراه من دون تبادل، واليوم ما يجري في غزة يكشف حماقة الإسرائيلي، فهو يقوم بقتل النساء والأطفال، أغلب الشهداء هم من المدنيين، هو يدمر الكنائس والمساجد والمدارس، ويدمر أحياء تحت مرأى العالم".

وأكمل: "بعد شهر من الحرب على غزة، لم يستطع الإسرائيلي تقديم إنجاز عسكري واحد، المقاومة قامت ببطولات عسكرية بيّنة، وما يجيده الإسرائيلي فقط هو ارتكاب المجازر".