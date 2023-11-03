نصرالله​: إسرائيل "فشلت" فى هدفها المعلن بالقضاء على حزب الله عام 2006

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني ​حسن نصرالله​، إن العالم سيكتشف أن أغلب من يقولون إن المدنيين قتلتهم حماس، قد قُتِلوا بسلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف نصر الله، في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه الحزب للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن العدو أعلن سابقًا في عام 2006 أن هدفه هو القضاء على حزب الله وهو ما لم يتحقق.

وأكد نصر الله، أن ما يجري في غزة يكشف غباء وحمق وعجز الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه لم يستطع تقديم إنجاز عسكري واحد بعد شهر من المعركة في غزة.

وشدد نصر الله، على أنه كان واضحًا من الساعات الأولى لمعركة طوفان الأقصى أن العدو الإسرائيلي كان ضائعًا وتائهًا.

وأضاف نصر الله، أنه عندما ذهبت قوات الاحتلال لاستعادة المستوطنات هي التي ارتكبت المذابح بحق المستوطنين.

وأكد نصرالله، أن الولايات المتحدة سارعت للإمساك بكيان الاحتلال ليستعيد زمام المبادرة وهو لم يتمكن من استعادتها حتى الآن وتقديم المساعدة والمساندة له بكل الأشكال، هذه السرعة الأمريكية لاحتضان "إسرائيل" ودعمها وسندها كشف ضعف هذا الكيان.

معركة طوفان الأقصى شجاعة متقنة

وأشار نصرالله، إلى أن معركة طوفان الأقصى شجاعة ومبدعة ومتقنة وعظيمة وترفع لها كل التحايا وأدت إلى زلزال على مستوى كيان الاحتلال على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والنفسية والمعنوية وله تداعيات استراتيجية ووجودية وستترك آثارها على حاضر ومستقبل هذا الكيان ومهما فعلت حكومة العدو لن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج المعركة الاستراتيجية والتاريخية.

وأوضح نصر الله أنه منذ اليوم الأول، قررت الإدارة الأمريكية فتح المخازن لتزويد "إسرائيل" بالأسلحة الاستراتيجية، ومنذ الساعات الأولى طلبت الحكومة عندهم الأموال والسلاح، هل هذه دولة قوية وهي تحتاج لكل هذا الدعم والحشد الغربي؟

وتابع نصرالله: "معركة طوفان الأقصى كان قرارها فلسطينيًا 100% وتنفيذها فلسطينيًا 100%، ونفذتها كتائب القسام ضمن سرية مطلقة وأخفتها عن بقية فصائل المقاومة في فلسطين وخارجها، والسرية والمفاجأة هي التي أدت للنجاح الباهر يوم 7 أكتوبر".

وأضاف نصر الله أن أداء حركة حماس ثبت وأكد الهوية الفلسطينية المطلقة لعملية طوفان الأقصى.

وتابع نصر الله: "المعركة من أجل فلسطين وملفات فلسطين وقضايا وشعب فلسطين وليست لها علاقة بأي ملف إقليمي أو دولي وتؤكد مصداقية ما كنا نقوله طوال السنوات الماضية أن القرار لدى حركات المقاومة هو لدى قياداتها".

وأضاف نصر الله أن آلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال منذ سنوات طويلة دون أن يحرك أحد ساكنا.