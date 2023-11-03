حسن نصرالله​: مسارعة أمريكا لمساندة الاحتلال كشفت "ضعف الكيان"

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني ​حسن نصرالله​، إن الولايات المتحدة سارعت للإمساك بكيان الاحتلال ليستعيد زمام المبادرة والتي لم يتمكن من استعادتها حتى الآن، وتقديم المساعدة والمساندة له بكل الأشكال، وهذه السرعة الأمريكية لاحتضان إسرائيل ودعمها وسندها كشفت ضعف هذا الكيان.

وأضاف نصرالله، في كلمة اليوم بمناسبة الاحتفال التكريمي الذي يقيمه الحزب للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن معركة طوفان الأقصى شجاعة ومبدعة ومتقنة وعظيمة وترفع لها كل التحايا وأدت إلى زلزال على مستوى كيان الاحتلال على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والنفسية والمعنوية ولها تداعيات استراتيجية ووجودية ستترك آثارها على حاضر ومستقبل هذا الكيان، ومهما فعلت حكومة العدو لن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج المعركة الاستراتيجية والتاريخية.

وتابع نصر الله أنه منذ اليوم الأول قررت الإدارة الأمريكية فتح المخازن لتزويد "إسرائيل" بالأسلحة الاستراتيجية، ومنذ الساعات الأولى طلبت الحكومة عندهم الأموال والسلاح، متسائلًا “هل هذه دولة قوية وهى تحتاج لكل هذا الدعم والحشد الغربي؟”.

واستطرد: “معركة طوفان الأقصى كان قرارها فلسطينيًا 100% وتنفيذها فلسطينيًا 100%، ونفذتها كتائب القسام ضمن سرية مطلقة وأخفتها عن بقية فصائل المقاومة في فلسطين وخارجها، والسرية والمفاجأة هى التي أدت للنجاح الباهر يوم 7 أكتوبر”.

وأضاف نصر الله أن أداء حركة حماس ثبت وأكد الهوية الفلسطينية المطلقة لعملية طوفان الأقصى.

وتابع نصرالله: "المعركة من أجل فلسطين وملفات فلسطين وقضايا وشعب فلسطين وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي أو دولي وتؤكد مصداقية ما كنا نقوله طوال السنوات الماضية أن القرار لدى حركات المقاومة هو لدى قياداتها".

حسن نصر الله:آلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال منذ سنوات طويلة دون أن يحرك أحد ساكنًا

وأضاف نصرالله في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه الحزب للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، آلاف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال منذ سنوات طويلة دون أن يحرك أحد ساكنًا.

وأكد نصر الله أن الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث، مشيرًا إلي أن أكثر من مليوني إنسان يعيشون منذ 20 عامًا في حصار خانق بغزة دون أن يحرك أحد ساكنًا.

وأوضح نصرالله أن كل الملفات الفلسطينية لم تكن موجودة في لائحة اهتمام العالم، وكان لابد من طوفان الأقصى ليهز الاحتلال وكل داعميه، ويفتح الملفات الإنسانية أمام العالم ويعيد طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى بالعالم.

وقال: “عزاؤنا لأسر الشهداء في غزة والضفة الغربية وكل مكان ارتقى فيه شهداء في معركة طوفان الأقصى الممتدة في أكثر من ساحة”.

وأكد نصرالله أن معركة طوفان الأقصى ممتدة في أكثر من ساحة وجبهة.

وتابع: "لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة".

وأكد أن المعركة مع الصهاينة لا غبار عليها على المستويين الأخلاقي والشرعى، موجهًا التحية لشعب غزة الأسطوري على صموده ونضاله.