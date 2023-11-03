لغة الأرقام لا تكذب.. حصاد مشاركة الأهلي الأولى في الدوري الإفريقي

ودع النادي الأهلي رسميا منافسات النسخة الأولى تاريخيا، من بطولة الدوري الإفريقي (2023)، أمام صن داونز الجنوب إفريقي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا بهدف نظيف.

وشهدت مشاركة المارد الأحمر في أحداث مسابقات الاتحاد الإفريقي داخل القارة السمراء للموسم الجديد، العديد من الظواهر والأرقام، نستعرضها لكم في السطور التالية.

الفوز مرفوض

أول هذه الظواهر، تتمثل في رفض النادي الأهلي تحقيق نغمة الفوز، خلال المواجهات الأربعة التي خاضها الفريق الأحمر، بالمسابقة القارية، على الرغم من امتلاكه كوكبة كبيرة من اللاعبين المحترفين والمحليين على أعلى مستوى.

3 تعادلات.. وهزيمة

اكتفى النادي الأهلي، بتحقيق التعادل 3 مرات خلال مشاركته بالدوري الإفريقي، منهم مرتين تعادل إيجابي أمام سيمبا التنزاني ذهابا بالعاصمة درا السلام 2/2، وإيابا بالقاهرة 1/1، في ربع نهائي الدوري الإفريقي.

أما التعادل السلبي بدون أهداف، كان حاضرا في مواجهة المارد الأحمر وصن داونز، في نصف نهائي السوبر ليج الإفريقي.

بينما كانت الهزيمة الوحيدة على يد بطل جنوب إفريقيا، بهدف نظيف، هي السبب الرئيسي في إقصاء الأهلي من المسابقة القارية.

4 عليك .. و3 ليك

لغة الأرقام لا تكذب، 4 أهداف سكنت مرمى النادي الأهلي وحارس مرماها محمد الشناوي، على مدار المواجهات الأربعة، التي خاضها المارد الأحمر بالمسابقة القارية، بينما نجح في تسجيل 3 أهداف فقط، ليصبح الإجمالي 7 أهداف.

بعد الخروج الإفريقي.. رابطة الأندية تعلن عن مواعيد مؤجلات الأهلي

ومن جانب أخر، كانت رابطة الأندية المحترفة، قد أعلنت أمس الخميس عن مواعيد مؤجلات النادي الأهلي، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ويمتلك المارد الأحمر حاليا ثلاث مؤجلات أمام كلا من سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية، والجونة في الجولة الرابعة، وبلدية المحلة في الجولة الخامسة.

وقررت رابطة الأندية المحترفة، إقامة مباراتين فقط من الثلاثة، وهم سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثانية، وذلك الأربعاء المقبل 8 نوفمبر الجاري، في تمام الرابعة عصرا على ستاد الجبل الأخضر.

كما قررت أيضا إقامة مؤجلة الجونة والأهلي من الجولة الرابعة، يوم 11 نوفمبر الحالي، في تمام الخامسة مساء، على ستاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر.

بينما إرجاءت رابطة الأندية، موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة، المؤجلة من الجولة الخاسمة لوقت لاحق، تحدده فيما بعد.