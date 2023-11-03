باحث سياسى: الاجتياح البرى الإسرائيلى لقطاع غزة "فشل"

قال الباحث السياسي، أحمد زكارنة، إن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة "فشل".

وأضاف زكارنة في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل ما تفعله قوات الاحتلال قصف البنى التحتية والمساكن الآمنة والأهالي والأطفال والنساء.

وأشار إلى أن هناك خسائر كبيرة جدًا في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي جرّاء رد المقاومة الفلسطينية.

أحمد زكارنة: إسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة من العملية العسكرية ضد غزة

كما أكد أن إسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة من العملية العسكرية ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن نصل إلى هذه الدرجة من التدمير والقتل والإبادة الجماعية ولا تكون هناك هدنة إنسانية، موضحًا أن أمريكا لا تريد أن تصبح هذه الحرب حربًا إقليمية.

وتابع: "هناك رفض واضح من بعض الجهات العربية، وعلى رأسها مصر، لقضية تهجير الفلسطينيين من أرضهم".