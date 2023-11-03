الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض فيديو يظهر حجم الدمار فى غزة

غزة
غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات تظهر حجم الدمار في منطقة داخل غزة جراء تعرضها لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعد عملياتها في غزة، حيث يتصاعد الدخان في إطار استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي على القطاع.

وتظهر اللقطات المباني في غزة مهدمة ومحطمة تمامًا بسبب الدمار الذي تعرض له قطاع غزة في اليوم الثامن والعشرين من العدوان والقصف المستمر على القطاع.

حيث هناك مناطق في غزة قُصفت لأكثر من 120 مرة مثل محيط المستشفيات المختلفة والمباني ومخيمات اللاجئين، بالإضافة إلى استشهاد عدد كبير من العائلات الفلسطينية.

غزة قطاع غزة قوات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي فلسطين القاهرة الإخبارية

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