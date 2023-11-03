الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينفذ قصفًا عشوائيًا فى أنحاء متفرقة بقطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة

كشفت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية منى عوكل عن تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة ما زالت مستمرة.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن قوات الاحتلال تطالب مواطني شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم، مشيرة إلى أن الاحتلال ينفذ قصفًا عشوائيًا في أنحاء متفرقة بقطاع غزة.

وأشارت إلى ارتقاء 17 شهيدًا في قصف للحي الياباني غرب خان يونس، متابعة: "طيران الاحتلال يستهدف محيط المستشفى الأوروبي بغزة".

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية خان يونس الإحتلال الإسرائيلي

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