ضبط أجهزة حلاقة كهربائية قبل تهريبها بجمارك الدخيلة

تمكن رجال الإدارة المركزية بجمارك الدخيلة في الإسكندرية، برئاسة مجدى كمال الشهاوي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للحركة بالمنطقة الثانية برئاسة محمد شحاتة إبراهيم، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أجهزة الحلاقة الكهربائية ومجففات ومكاوى الشعر الكهربائية وحقن الفيلر وغيرها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

معلومات سرية لمباحث الأموال العامة

وردت إخبارية سرية مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، تلتها إخبارية من إدارة مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية، مفادها محاولة شركة (أ. أ)، تهريب كمية من الأصناف المخالفة داخل حاوية 40 قدما رقم DRYU 9796545 قادمة من الصين والصنف الوارد طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن حوامل من لدائن للكابلات.

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد غيط، مدير إدارة الفحص والمعاينة الثانية، وحسن سليط، مدير المركز اللوجستى، وتبين وجود 833 طردًا من أجهزة الحلاقة الكهربائية ومجففات الشعر الكهربائية ومكاوي الشعر الكهربائية وحقن الفيلر غير مقر عنها وغير مذكورة بالمستندات المقدمة.

وبلغت قيمة الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة 101 مليون و514 ألفًا و54 جنيهًا، وقرر مجدى كمال الشهاوى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ على المضبوطات.