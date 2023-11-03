الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 600 متسابق.. وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة "IRON MAN" بالغردقة

افتتاح بطولة ايرون
افتتاح بطولة ايرون مان بالغردقة

افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، يرافقه كمال سليمان سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وحسن خلف مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضة بالبحر الأحمر، بطولة "IRON MAN" الدولية بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، في نسختها الثانية والتي تقم فعالياتها للعام الثاني بالمدينة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الافتتاح أن البطولة تهدف الي تشجيع شباب الرياضيين علي المشاركة في الأحداث الدولية، بجانب استغلال الفاعليات الرياضية للدعاية السياحية لمدينة الغردقة، مؤكدًا ان الوزارة دعمت البطولة في اطار دعم القيادة السياسية وتشجيع الاستثمار الرياضي، واستغلال تلك الأحداث لدعم القطاع السياحي وجذب هواة ومحبي الرياضة للمدن السياحية المميزة.

وزير الشباب: البطولة تهدف للترويج السياحي وجذب محبي الرياضات والفعاليات الرياضية 

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن بطولة أيرون مان "IRON MAN" بطولة دولية عالمية يشارك بها اكثر من 600 لاعب دولي من 52 دولة عربية وأجنبية، مما يدعم القطاع الرياضي نحو استعداد مصر لاستضافة الكثير من البطولات الرياضية الدولية مستقبلًا، لما تمثله البطولة من أهمية كبيرة لدي الرياضيين واهتمام قطاع كبير بالبطولة من قبل انطلاقها، مؤكدًا أن انطلاق النسخة الثانية من البطولة بمدينة الغردقة للعام الثاني علي التوالي، بهدف الترويج السياحي ضمن البطولات الرياضية. 

 وتابع الوزير، أن البطولة تشمل سباقات متعددة منها السباحة على مسافة 2 كيلومتر، وسباق دراجات على مسافة 90 كيلومتر، وسباق ركض على مسافة 21 كيلومتر. 

 رفع كفاءة الطرق وتأمين طبي كامل للفعاليات

ومن جانبه، أكد كمال سليمان سكرتير مساعد البحر الأحمر، أنه تم تطوير ورفع كفاءة الطرق والتشديد على النظافة والتنسيق مع مديرية الصحة والحماية المدنية للتأمين الطبي الكامل، ومديرية الأمن، وممثلي وزارة السياحة  والطيران المدني، والإسعاف، ووزارة الاتصالات، لدعم البطولة وتوفير كافة الإمكانات المتاحة لها، بتعليمات من محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، مؤكدًا أن اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام العالمية والمحلية وتعد سلسلة سباقات IRON MAN  70.3 هي السلسلة الأولى والرائدة فى العالم لمسابقات "الترايثلون".

وأنهت الأجهزة التنفيذية والمختصة بمحافظة البحر الأحمر استعداداتها لاستضافة أكبر حدث رياضي عالمي، وهي مسابقة إيرون مان في نسختها الثالثة للعام الثاني على التوالي، والتي انطلقت صباح اليوم بمدينة الغردقة، والتي تُعد واحدة من سلسلة سباقات IRON MAN، التي تُقام بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف الترويج والدعاية للسياحة في البحر الأحمر.

افتتاح بطولة ايرون مان بالغردقة
افتتاح بطولة ايرون مان بالغردقة
افتتاح بطولة ايرون مان بالغردقة
افتتاح بطولة ايرون مان بالغردقة
افتتاح بطولة ايرون مان بالغردقة
افتتاح بطولة ايرون مان بالغردقة
افتتاح بطولة ايرون مان بالغردقة
افتتاح بطولة ايرون مان بالغردقة
وزير الشباب والرياضة الغردقة بطولة ايرون مان البحرالأحمر الترويج السياحي

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