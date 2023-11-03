الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين

الجرائم المرتكبة
الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

أكدت الولايات المتحدة التزامها بإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وأنها تدعو المجتمع العالمى إلى الاتحاد فى محاسبة أولئك الذين يوجهون ويرتكبون أعمال عنف ومضايقات وترهيب ضد العاملين فى مجال الإعلام.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أنه قُتل أكثر من 350 صحفيًا منذ أن قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولى لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين فى ديسمبر 2014، وفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين.

وتؤكد الولايات المتحدة التزامها بمواصلة الشراكة مع تحالف حرية الإعلام والشركاء فى مجتمع حقوق الإنسان العالمى لتعزيز مساءلة أولئك الذين يمارسون العنف ضد الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم.

وقال البيان إن العنف والاعتقالات الزائفة والمضايقات وأعمال الترهيب ضد العاملين فى مجال الإعلام تحمل ضررًا ملموسًا على الفرد والمجتمع ككل، ويعد مكافحة الإفلات من العقاب على أعمال العنف ضد الصحفيين خطًا رئيسيًا للجهود فى إطار "منصة حماية الصحافة " التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية والتى تم الإعلان عنها فى "القمة الأولى من أجل الديمقراطية".

وتدعو الولايات المتحدة الحكومات على مستوى العالم إلى تقديم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين إلى العدالة، حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم المهم لتسليط ضوء الحقيقة دون خوف من العنف أو المضايقات.

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