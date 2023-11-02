الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رافضًة التعليق على قصف جباليا.. نائبة الرئيس الأمريكى: "لا ندير الحرب فى غزة"

كامالا هاريس
كامالا هاريس

رفضت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، التعليق على القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

وقالت “هاريس” خلال رحلتها إلى لندن: نحن لا نقول لإسرائيل كيف ينبغي لها أن تدير هذه الحرب، ولذلك لن أتحدث عن ذلك.

فصل جديد من الصراع في الشرق الأوسط

 

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واضافت أن مشاهد الصراع بين إسرائيل وغزة تمثل فصلاً جديداً من الصراع في الشرق الأوسط. 

ومن جانبه، قال مكتب إعلامي حكومي في غزة،  إن 195 فلسطينيا على الأقل قتلوا في جولتين من الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن 20 شخصا آخرين قتلوا يوم الخميس بعد تضرر مدرسة تابعة لها في مخيم جباليا، جراء قصف مكثف للاحتلال.

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