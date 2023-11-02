الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موكوينا مدرب صن داونز: مباراة الذهاب كانت نقطة الانطلاق لعبور الأهلي

موكوينا مدرب صن داونز
موكوينا مدرب صن داونز

أكد رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أن الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف قد أنهى مهمة فريقه في التأهل لنهائي الدوري الأفريقي على حساب الأهلي.

وكان صن داونز الجنوب أفريقي قد تأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي عقب تخطي الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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موكوينا: قدمنا مباراتين في منتهى القوة أمام الأهلي

قال رولاني موكوينا في تصريحات عبر موقع "kickoff" الجنوب إفريقي " أظهرنا شخصية كبيرة للغاية أمام الأهلي وقدمنا مباراتين في منتهى القوة".

وأضاف " الانتصار بهدف نظيف في مباراة الذهاب منحنا دفعة كبيرة وكان نقطة الانطلاق نحو التأهل إلى النهائي".

وأتم موكوينا تصريحاته قائلًا " جمهور صن داونز لعب دورًا كبيرًا وساعدنا في تحقيق هدفنا بالوصول إلى النهائي وننتظر دعمهم أمام الوداد".

وسيلتقي صنداونز مع الوداد المغربي في النهائي بعد تفوقه على الترجي التونسي، ذهابا في المغرب يوم 5 نوفمبر وإيابا في جنوب إفريقيا يوم 11 نوفمبر.

الأهلي يتعادل سلبًا مع صن داونز ويودع الدوري الأفريقي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدون أهداف مع صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي، ليودع الأهلي البطولة بعدما كان قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت بجنوب إفريقيا يوم الأحد الماضي بهدف نظيف.

سيطر الأهلي على المباراة بالكامل وسط ضغط متواصل ولاحت للفريق العديد من الفرص المحققة للتسجيل، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة للتسرع ولعدم التوفيق، بعدما تصدت العارضة والقائم لهدفين محققين، إلى جانب توفيق حارس مرمى صن داونز، كما أهدر علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 12. 

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