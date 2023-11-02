"إكسترا نيوز" تعرض صورًا جوية لمخيم جباليا قبل وبعد القصف

عرضت قناة إكسترا نيوز صورًا جوية لـ مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين، قبل وبعد القصف الإسرائيلي والتدمير الذي حققه فيه.

وأظهرت الصور كم الدمار الذي لحق بجباليا التي راح ضحيتها في اليوم الأول أكثر من 400 شهيد، إضافة إلى عدد كبير من المصابين.

ويعد القصف الإسرائيلي لجباليا هو من ضمن المجازر التي قامت بها قوات الاحتلال، والتي قدرت بـ15 مجزرة خلال 24 ساعة فقط.

المفوضية العليا للأمم المتحدة تصف قصف جباليا بأنها ترتقي لجرائم الحرب

واعتبرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة "قد يرقى إلى جرائم حرب".

وجاء في منشور للمفوضية على منصة "إكس"، أنه "نظرا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين وحجم الدمار بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين، لدينا مخاوف جديّة من أن هذه هجمات غير متناسبة يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب".