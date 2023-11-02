الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد نجاتها من القصف.. فلسطينية: "الاحتلال استهدف سيارتنا.. وأصاب أسرتي بالكامل"

إحدي الناجيات اللفلسطينيات
إحدي الناجيات اللفلسطينيات

عبرت إحدي الناجيات اللفلسطينيات من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، عن غضبها وحزنها الشديد من قسوة الأحداث التي يمر بها القطاع في ظل قصف الاحتلال المركز على منازل المدنيين.

القصف العشوائي لفلسطين

وقالت الفتاة، خلال حوارها لفضائية “الغد”، إنها كانت تسكن مع عائلتها في غزة، وقرر والدها الانتقال إلى منطقة خان يونس حتى تكون العائلة بعيدة عن الأحداث الدامية في فلسطين.

الاستهداف الصهيوني 

 

وأضافت أن جميع الطرق المؤدية إلى خان يونس كانت مغلقة بالكامل، ولهذا اضطرت عائلتها إلى الانتقال عن طريق البحر للهروب من قصف الاحتلال العشوائي.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف سيارتهم بينما كانت في طريقها إلى خان يونس، مما أسفر عن إصابة والدتها وشقيقتها أيضًا بينما شقيقتها الصغرى لاتعلم وضعها الصحي حتى الآن.

إحدى الناجيات فلسطين الحرب بفلسطين قناة الغد

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