الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى: إسرائيل تخسر من الحرب ولكن أوروبا تعوضها

مدحت نافع
مدحت نافع

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن إسرائيل تأثرت كثيرًا بسبب الحرب على غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل استدعت 300 ألف جندي من أجل الحرب، وهؤلاء الـ300 ألف تركوا وظائفهم وجاءوا من أجل الحرب.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن إسرائيل حققت مكاسب 5.2 مليار دولار من السياحة العام الماضي، ومع استمرار الحرب، تخسر إسرائيل هذه السياحة، أيضًا إسرائيل كانت تصدر الغاز لأوروبا، ومع وجود تهديدات لخطوط الغاز قد تخسر إسرائيل هذه الأموال التي تأتي إليها من تصدير الغاز، خاصة أننا مقبلون على الشتاء، وأوروبا تستورد الغاز من إسرائيل.

وتابع: "إسرائيل أيضًا تخسر تدفقات الاستثمار، لأن الاستثمار جبان، ومع توتر الأوضاع، الكثير من الاستثمارات تهرب".

وأردف: "الخسائر على إسرائيل كثيرة، ولكن هذه الدولة القائمة على الأراضي الفلسطينية، تستطيع دائمًا أن تستغل مثل هذه الأحداث؛ كي تحصل على دعم يعوض كل خسائرها من دول أوروبا وأمريكا".

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مدحت نافع إسرائيل الحرب سارة حازم طه كل الزوايا

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