ينظر للسقف دون رمشة عين.. قصة طفل فقد عائلته وقع عليهم برميل متفجرات بغزة

رصدت كاميرا القاهرة الإخبارية تفاصيل الحالة الصحية للجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش بعد استقبال 35 جريحًا فلسطينيًا لتلقي الرعاية الكاملة التي خصصتها الدولة ضمن عدد من المستشفيات لعلاجي مصابي غزة.

وقال المرافق للطفل سالم وهو أحد مصابي غزة:"كانوا عيلة كاملة من أب وجد و2 أعمام وأبناء عمه 12 فردًا، ما تبقي منهم غير سالم وقع عليهم برميل متفجرات وهما بيفطروا، والحمدلله ربنا كتبله عمر جديد".

أضاف:"حالته تحسنت كثيرًا عما سبق، وهو يعاني من وجود شظايا في الرأس وفي الظهر، علاوة على إزالة جزء كامل من جسده"، وتابع "الطفل مازال تحت تأثير الصدمة، بيظل 4 ساعات ينظر إلى السقف دون رمشة واحدة".