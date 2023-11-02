16 نوفمبر.. المنتخب الوطنى يلتقى جيبوتى ضمن تصفيات مونديال 2026

يستعد منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 حيث ستكون ضربة البداية أمام جيبوتي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى، التي تضم بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

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موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول أن مباراة الفراعنة أمام جيبوتي ستقام يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري في تمام السادسة مساء.

وأوضح غرابة في تصريحات رسمية، أن المباراة ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الجدير بالذكر، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، قد أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل.

ويتخلل معسكر منتخب مصر مواجهة جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

الجبلاية يخاطب الأمن لزيادة عدد جماهير لقاء جيبوتي

خاطب اتحاد الكرة الجهات الأمنية لحضور أكبر عدد من الجماهير في مباراة منتخب مصر مع جيبوتي فى الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر لها يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة.

وعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة طالب خلالها ضرورة تواجد أكبر عدد من الجماهير فى هذه المباراة لتحفيز اللاعبين أمام جيبوتي.

وتقام مباراة سيراليون في ليبريا بعد رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اقامة المباراة في سيراليون لعدم قانونية الملاعب هناك، وحاول اتحاد الكرة إقامة مباراة سيراليون فى القاهرة مع تحمل تكاليف السفر، إلا أن اتحاد سيراليون رفض كل المحاولات وتمسك باقامة المباراة في ليبريا.

ويعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، جلسات مستمرة للترتيب لمعسكر نوفمبر، واستقر فيتوريا على سفر شعبان البسطاوى مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة إلي ليبريا مبكرا للاطمئنان على الفندق الذى يقام فيه المنتخب وملاعب التدريب والملعب الذى يقام عليه المباراة.