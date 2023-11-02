غلق 6 منشآت طبية وإنذار 16 أخرى فى حملة مكبرة للعلاج الحر بالمنوفية

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، بالمرور على ٢٢ منشأة طبية بمدينة أشمون، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالاهتمام بالمرور المكثف لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.

وتم المرور بإشراف الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية، وشمل المرور ( ٥) مستشفيات، (٢) عيادة طبية، (٣) معمل طبي، (١) حضانة، (٤) غسيل كلوي، (٧) مراكز طبية، وأسفر عن إنذار (١٦) منشأة طبية لتلافي السلبيات، وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة وغلق عدد (٦) منشآت وتحرير عدد (٢) محضر شرطة جنح صحية.

وناشدت مسعد، أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين حفاظًا على صحة وسلامة المريض نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.

هذا وقد وجهت وكيلة صحة المنوفية، خالص شكرها وتقديرها لأعضاء العلاج الحر وفرق المديرية المختلفة على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة، مشيرة إلى دورهم الفعال والمثمر في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة، مؤكدة استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وأنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.