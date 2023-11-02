مواطن يسجد فور عبوره معبر رفح: "مصر قبلة الحياة"

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز إن الحركة لا تتوقف على مدار الساعة بمعبر رفح من دخول شاحنات المساعدات وخروج حاملي الجنسيات المختلفة، وكذلك سيارات الإسعاف الحاملة للجرحى لنقلهم لمستشفيات مصر للعلاج.

أضاف الغنام، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الوضع في غزة مأساوي للغاية، خاصة بعد وصول عدد الشهداء إلى أكثر من 9 آلاف شهيد، وعدد المصابين وعدد الجرحى 30 ألفًا، مؤكدًا أنه خلال 24 ساعة ارتكبت قوات الاحتلال 15 مجزرة في غزة.

دخول 70 شاحنة من معبر رفح قطاع غزة

وأكد أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة وصل إلى 70 شاحنة، وهذا أكبر رقم دخل قطاع غزة في اليوم، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف مازالت حتى هذه الساعة تنقل المصابين والجرحى من معبر رفح لعلاجهم، وتم نقلهم في عدد من المستشفيات في بير العبد، والعريش، بالإضافة إلى المستشفى الميداني بجوار مستشفى الشيخ زويد.

وعرضت كاميرات إكسترا اليوم، سجدة لمواطن فور عبوره من معبر رفح، وهو من متعددي الجنسية والذين عبروا في تصريحاتهم للقناة أن مصر تمثل لهم قبلة الحياة ووجهوا الشكر لمصر.