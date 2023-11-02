الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مواطن يسجد فور عبوره معبر رفح: "مصر قبلة الحياة"

معبر رفح
معبر رفح

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز إن الحركة لا تتوقف على مدار الساعة بمعبر رفح من دخول شاحنات المساعدات وخروج حاملي الجنسيات المختلفة، وكذلك سيارات الإسعاف الحاملة للجرحى لنقلهم لمستشفيات مصر للعلاج.

أضاف الغنام، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"،  أن الوضع في غزة مأساوي للغاية، خاصة بعد وصول عدد الشهداء إلى أكثر من 9 آلاف شهيد، وعدد المصابين  وعدد الجرحى 30 ألفًا، مؤكدًا أنه خلال 24 ساعة ارتكبت قوات الاحتلال 15 مجزرة في غزة.

دخول 70 شاحنة من معبر رفح قطاع غزة

وأكد أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة وصل إلى 70 شاحنة، وهذا أكبر رقم دخل قطاع غزة في اليوم، لافتًا إلى أن سيارات الإسعاف مازالت حتى هذه الساعة تنقل المصابين والجرحى من معبر رفح لعلاجهم، وتم نقلهم في عدد من المستشفيات في بير العبد، والعريش، بالإضافة إلى المستشفى الميداني بجوار مستشفى الشيخ زويد.

وعرضت كاميرات إكسترا اليوم، سجدة لمواطن فور عبوره من معبر رفح، وهو من متعددي الجنسية والذين عبروا في تصريحاتهم للقناة أن مصر تمثل لهم قبلة الحياة ووجهوا الشكر لمصر.

اكسترا نيوز معبر رفح حاملي الجنسيات المختلفة سجدة لمواطن فور عبوره

مواد متعلقة

برلمانى: فتح معبر رفح أمام المصابين تأكيد على موقف مصر الداعم للفلسطينيين

كوريا: إجلاء عائلة كورية جنوبية من قطاع غزة عبر معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": وصول 3 مصابين من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج فى مصر

مسعف من أمام معبر رفح: معظم المصابين القادمين من قطاع غزة "أطفال"

"القاهرة الإخبارية": دخول دفعة جديدة من مزدوجى الجنسية عبر معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

"القاهرة الإخبارية": 20 سيارة إسعاف تستعد للدخول إلى غزة عبر معبر رفح البرى

ارتباك ممزوج بالأمل.. ماذا حدث في معبر رفح عند إجلاء الأجانب؟

الأكثر قراءة

البنك المركزى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

عاجل.. حتى لا تتكرر مأساة فايلر وموسيمانى.. كيف نمنح كولر تقييمًا عادلًا؟

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

عاجل.. «حرب غزة» تشعل أسعار الوقود فى العالم

لماذا قرار البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة؟.. خبير اقتصادى يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

خالد حريب

طوارئ بمستشفيات مصر لرعاية شعبنا الفلسطينى

جمال-أسعد

حدود مصر أمن قومى طوال التاريخ

مدحت بشاى

مصر.. ورسائلها الإنسانية للمواطن الفلسطينى

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى