ألبير قصيري.. حكايات بين القاهرة وفرنسا عن "فيلسوف الكسل"

تحل اليوم ذكرى ميلاد ألبير قصيري، فقد ولد في حي الفجالة بالقاهرة في الثاني من نوفمبر عام 1913، لأبوين مصريين من أصول شامية، تلقى تعليمه في مدارس دينية مسيحية قبل أن ينتقل إلى مدرسة الجيزويت.

بدأ كتابة القصص باللغة الفرنسية وهو في العاشرة من عمره، لم يتم الأديب الصغير دراسته الثانوية، وفي سنّ الـ17 بدأت جولاته حول العالم، عاش قصيري في القاهرة حياة هادئة ومستقرة، حيث كان يعيش في أسرة ميسورة الحال.

كان والده من أصحاب الأراضي والعقارات، وكان يعيش من عائداتها، أما قصيري نفسه، فلم يعمل قط في حياته، وكان يعتمد على عائدات كتبه وكتابة السيناريوهات.

كان قصيري شغوفًا بالأدب والفلسفة، وكان يتردد على المكتبات العامة والخاصة لقراءة الكتب والاطلاع على مختلف الثقافات، كما كان يحب السفر والترحال، وكان يقضي معظم وقته في التجول في شوارع القاهرة واكتشاف ثقافتها وتاريخها.

فرنسا

في عام 1932، سافر قصيري إلى فرنسا للدراسة في جامعة السوربون. هناك، التقى بمجموعة من الأدباء والمفكرين الفرنسيين، منهم ألبير كامو وجان بول سارتر ولورانس داريل وهنري ميللر. أصبح قصيري صديقًا مقربًا لهؤلاء الأدباء، وشكلوا معًا جماعة أدبية عرفت باسم "الجيل الضائع".

وعاش قصيري في فرنسا لمدة 20 عامًا، وخلال هذه الفترة أصدر العديد من الأعمال الأدبية، منها: --"عصفور من الشرق" (1937)، وهي مجموعة قصصية ترجمت إلى العديد من اللغات، وتعتبر من أشهر أعماله الأدبية.

"الطريق إلى الجنة" (1943)، وهي رواية تدور أحداثها في القاهرة خلال الحرب العالمية الثانية.

"الديوان المفقود" (1955)، وهي مجموعة قصصية تتناول موضوعات متنوعة، مثل الحب والموت والوحدة.

في عام 1952، عاد قصيري إلى القاهرة بعد أن اندلعت ثورة يوليو في مصر. هناك، واصل الكتابة والإبداع، وأصدر العديد من الأعمال الأدبية، منها:

"لعبة الأيام" (1958)، وهي رواية تدور أحداثها في القاهرة خلال فترة الخمسينيات.

"البحث عن الزمن الضائع" (1962)، وهي رواية تدور أحداثها في باريس خلال فترة الثلاثينيات.

"الخروج من الجنة" (1973)، وهي رواية تدور أحداثها في مصر خلال فترة السبعينيات.

الوفاة

توفي ألبير قصيري في باريس في الثاني والعشرين من يونيو عام 2008، عن عمر ناهز 94 عامًا. ترك قصيري وراءه إرثًا أدبيًا كبيرًا، ويعتبر من أهم الأدباء المصريين الذين كتبوا باللغة الفرنسية.

كان ألبير قصيري كاتبًا مؤثرًا في العديد من المجالات، منها: كان قصيري رائدًا في مجال الأدب المصري المكتوب باللغة الفرنسية، وساهم في نشر الثقافة المصرية في العالم الغربي، كما كان صاحب أفكار ورؤى فلسفية عميقة، وأثرت كتاباته في العديد من المفكرين والكتاب، وكان قصيري من المناصرين للديمقراطية والحرية، وساهم في نشر الوعي السياسي في مصر والعالم العربي.

كان ألبير شخصية أدبية وفكرية بارزة، تركت بصمة واضحة في الثقافة المصرية والعربية. كان كاتبًا موهوبًا، وصاحب أفكار ورؤى فلسفية عميقة، كما كان مدافعًا عن الديمقراطية والحرية، وساهم في نشر الوعي السياسي في العالم العربي.

العمل في البحرية

أثرت تجربة ألبير قصيري البحرية على أعماله الأدبية بشكل كبير، وخاصة روايته "الشحاذ"، فقد ساهمت في تشكيل شخصيته ونظرته للعالم، كما جعلته أكثر التزامًا بالقضية الاجتماعية، وأكثر وعيًا بقضايا المهمشين.

كانت تجربة ألبير قصيري البحرية تجربة صعبة، ولكنها كانت أيضًا تجربة مهمة في حياته، فقد ساهمت في تشكيل شخصيته ونظرته للعالم، كما أثرت على أعماله الأدبية.

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