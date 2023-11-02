الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حماس تقصف "كريات شمونة" الإسرائيلية بـ 12 صاروخًا من لبنان

حريق كريات شمونة
حريق كريات شمونة

أعلنت حركة حماس في لبنان، أنها قصفت بلدة "كريات شمونة"، شمال إسرائيل، بـ 12 صاروخًا، مساء الخميس.

وشهد جنوب لبنان قصفًا إسرائيليًا عنيفا، بعد قصف البلدة الإسرائيلية.

ووصل القصف الإسرائيلي، مساء الإثنين، إلى محيط مركز الجيش اللبناني ومركز قوات اليونيفيل في رأس الناقورة.

وبدا واضحًا أن رقعة القصف الإسرائيلي تتوسع وتقترب يوميًا من عمق الجنوب اللبناني، لتصل إلى خارج من منطقة جنوب الليطاني.

ودخل حزب الله وفصائل فلسطينية أخرى تعمل انطلاقًا من لبنان على خط المواجهة مع إسرائيل، منذ بدء هجومها العسكري على قطاع غزة قبل أكثر من 3 أسابيع.

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