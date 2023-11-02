مصر الأقوى أفريقيا وعربيًا.. ترتيب الجيوش عالميًا في 2023

ننشر لكم ترتيب الجيوش عالميا 2023 مع الارتفاع الهائل في البحث عنه حيث أوضح مؤشر Globalfirepower، قائمة لأقوي جيوش العالم لعام 2023، حيث جاءت مصر في مقدمة الدول العربية، كما حافظت الولايات المتحدة علي الصدارة، متبوعة بدولة روسيا والصين.

ونستعرض لكم قائمة ترتيب الجيوش عالميا 2023، وترتيب الجيش المصري.

قائمة ترتيب الجيوش عالميا 2023

في هذا الإطار، تأتي بعض الدول العربية في مراكز متقدمة في القائمة النهائية التي تضم 145 دولة، وجاء الجيش المصري في الصدارة في قائمة الدول العربية، ثم دولة السعودية، ثم دولة الجزائر.

وفي هذا الجانب، جاءت مصر من أكبر 15 قوة عسكرية عالمية، وحافظت دولة السعودية مركزها 22 عالميًا، بينما جاءت ثانية علي مستوي الجيوش العربية بعد مصر.

وتأتي الجزائر في المركز الثالث عربيا، بينما احتلت المرتبة 26 عالميا، بينما جاء الجيش العراقي في المركز الرابع عربيًا و45 عالميًا متبوعًا بالجيش الإماراتي، الذي حل خامسًا عربيًا و56 عالميًا، والجيش المغربي في المركز السادس عربيا خلف الإمارات، بينما احتل المرتبة 61 عالميا.

على صعيد آخر، حلت الهند في المركز الرابع عالميًا، متبوعة بدولة بريطانيا ثم دولة كوريا الجنوبية، وجاءت أوكرانيا في المركز الـ 15 لا سيما أنها استفادت من المساعدات العسكرية الغربية وخصوصًا الأميركية.

عمليات القصف على غزة

في سياق آخر، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس بأن الجيش الإسرائيلي أقر بإلقاء 10000 قنبلة منذ بداية العدوان، والتقديرات بأن كمية المتفجرات الملقاة على قطاع غزة تتجاوز 25000 طن؛ ما يعني نحو 70 طن لكل كيلومتر مربع من قطاع غزة.

بيانات حماس

وفي هذا الصدد، أصدرت حركة حماس بيانات عن إلحاقها خسائر بالجيش الإسرائيلي وهي كالآتي:

1- تم تدمير ناقلة جند إسرائيلية قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105".

2- دمرت دبابة في شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105".

3- دمرت آليتين شرق حي الزيتون من خلال قذيفة "الياسين 105" وما تعرف بـ"عبوة العمل الفدائي".

4- أطلقت رشقات صاروخية صوب إسرائيل.