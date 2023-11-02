الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: 4 إصابات خطيرة بين جنود الاحتلال فى اشتباكات بغزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن هناك 4 إصابات خطيرة بين جنود الاحتلال في اشتباكات شرق غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

من ناحيته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن هناك خسائر في صفوف قواته، قائلًا: "خسائر وقعت لنا في صفوف قواتنا، لكننا مصممون على المضي قدمًا"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال رئيس وزراء إسرائيل:"لحربنا في غزة كلفة اقتصادية مرتفعة"، معلنًا توغل قواته على أطراف مدينة غزة.

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