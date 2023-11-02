نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل تخوض حربًا اقتصادية، وذلك بالتزامن مع حربها العسكرية في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف نتنياهو، منذ قليل،:"نحن في حرب اقتصادية أيضًا وسننتصر فيها"، موضحًا أنهم مستمرون في تحقيق هدف هزيمة حركة حماس الفلسطينية مهما كلفت الحرب إسرائيل اقتصاديا.

وأشار نتنياهو إلى أن هناك خسائر مؤلمة وباهظة الثمن في الحرب الحالية ضد غزة، مؤكدًا أنه رغم ذلك إلا أن إسرائيل مصممة على الاستمرار لتحقيق أهدافها ضد الحركات الفلسطينية في غزة.

وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي توغلت في بعض الأوقات حتى وصلت إلى ضواحي مدينة غزة.