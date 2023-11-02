الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يفتتح مركز رعاية الموهوبين بكلية الحاسبات والمعلومات

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

افتتح اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بمحافظة الغربية، مركز رعاية الموهوبين وريادة الأعمال بكلية الحاسبات والمعلومات داخل مجمع الكليات بسبرباى، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصرى عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور احمد نصر عميد كلية الهندسة جامعة طنطا، والدكتور أسامة غنيم مدير المركز.

واستمع  رئيس جامعة طنطا، إلى عرض تقديمي، حول الخطة التنفيذية لعمل المركز لتحقيق الريادة والتميز في رعاية الطلاب الموهوبين واكتشاف مواهبهم وتقديم رعاية متميزة وثقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية وتطويرها، وخطة المركز لتوفير بيئة حاضنة ومحفزة للموهوبين وتفعيل البرامج المقدمة لهم في جميع كليات الجامعة.

الجامعة تعمل دائمًا على توفير بيئة داعمة للابتكار والابداع

وأكد  رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تعمل دائمًا على توفير بيئة داعمة للابتكار والابداع، تماشيًا مع التوجه العام للدولة في نشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الهدف الأساسي لإنشاء المركز اكتشاف الطلاب الموهوبين ورعايتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم والعمل على الاستفادة منها دعمًا للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

وأضاف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن المركز الجديد تم تجهيزه على أعلى مستوى لاستقبال الطلاب، وتم الانتهاء من وضع خطة عمل المركز بالتواصل مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة وإدارات رعاية الطلاب بالكليات، لاكتشاف الطلاب الموهوبين وتحديد وحصر المواهب وتصنيفها، وتوفير بيئة تتيح للموهوبين ابراز قدراتهم وتنميه امكانياتهم، وتنمية روح الابداع لإظهار المواهب محليا وإقليميا، وتقديم الدعم والاستشارات الفنية والعملية للطلاب الموهوبين، وربط الطلاب الموهوبين بأعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية بتنمية المواهب، وتسويق الابتكارات والابداعات للطلاب الموهوبين، وتصميم برامج محددة لتلبية احتياجات الموهوبين وتنمية قدراتهم.

رعاية الموهوبين عرض تقديمي وإكتشاف مواهبهم والابتكارية وتطويرها ومحفزة للموهوبين

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