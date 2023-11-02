الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "رياضة القليوبية" يشهد اليوم المفتوح للتوظيف

وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يشهد يوم مفتوح للتوظيف

شهد د.محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يرافقه د.وليد فرماوي، وكيل المديرية للشباب فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف لأسواق العثيم بالقليوبية من مركز شباب المنشية بإدارة بنها والذى ينفذ من خلال إدارة الشباب بالمديرية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر في مجال التوظيف.

أضاف الصبروط للمشاركين مدى أهمية فعاليات الملتقى لما يقدمه من فرص عمل حقيقة للشباب ويساعد على تحجيم نسبة البطالة وانتعاش الاقتصاد الوطني بزيادة دائرة الإنتاج التى تساهم بشكل مباشر فى الحفاظ على كيان الأسرة بعدم اللجوء إلى الحصول على فرصة عمل بالبلدان المجاورة سواء العربية أو الأجنبية وهذا ما تقدمه وزارة الشباب برؤية د.أشرف صبحي فى تنمية على قطاع الشباب وتقديم السبل لاستثمار في مستقبل الوطن، والمساهمة فى الحفاظ على أمن الدولة.

وأوضح وكيل رياضة القليوبية أن فعاليات اليوم المفتوح تتم فى حضور أيمن سعيد مسئول التوظيف بالمديرية وعضو وحدة توظيف مصر بوزارة الشباب والرياضة، عمل مقابلات شخصية للباحثين عن عمل المتقدمين للوظيفة بإجمالي ٣٥٠ شابًا وفتاة، وذلك في إطار خلق فرص عمل للشباب و تعزيز الدور الخدمي لوزارة الشباب والرياضة والتصدي لظاهرة البطالة وذلك بضم شباب فعال، للاستفادة بقدراته في مجال العمل بهذه الشركات والتي تناسب إعمار وقدرات الشباب الطامح في الحصول على وظيفة.

وأشار إلى أن الملتقى وفر وظائف مثل مدير فرع مدير أغذية طازجة،مدير أغذية جافة، مشرف دليفر، مشرف كاشير، كاشير، محضر طلبات، موظف FMC، منسق ممرات، بائع مجمدات، بائع عطارة بائع خضار وفاكهة، مشرف لحوم، بائع لحوم (افرنجي)، مشرف بقالة، بائع بقالة، موظف أمن، موظف نظافة، وسائق خاص، لافتًا إلى أن الوظائف توفر مميزات من ضمنها فرص لترقية المتميزين ودورات تدريبة، مع إتاحة الوظائف للجميع المؤهلات، مع وجود الخبرة وبدونها، ولا يزيد السن عن ٤٠ عامًا، وتوفير تأمين طبى خاص وعدد ساعات العمل ٩ ساعات بمرتبات مجزية.

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