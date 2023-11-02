تفاصيل الحلقة قبل الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة" عبر أون

بدأت أحداث الحلقة الـ9 وقبل الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة" للفنانة هبة مجدي، والفنان هاني عادل، وهي الحكاية الثالثة من مسلسل “55 مشكلة حب” بذهاب والدة هادي نصار، ويجسد شخصيته الفنان هاني عادل إلى يٌسر التي تلعب دورها الفنانة هبة مجدي لتطلب منها الابتعاد عن نجلها، وهذه الحكايات مأخوذة عن كتاب الدكتور مصطفى محمود.

حكاية عيشها بفرحة الحلقة الأخيرة

وشهدت الحلقة الثامنة من بدايتها تصاعدا في الأحداث حيث قرر هادي نصار الذي يلعب دوره الفنان هاني عادل أن يحل الإشكالية التي وقعت بسبب ارتباطه في السر من يسر التي تجسدها الفنانة هبة مجدي، إلا أن الاستيلست الخاصة به أرسلت لها صور ادعت أنها من خطوبتهما، فيما حاول أصدقاء هادي نصار أن يقنعوه بالعدول عن فكرة الزواج من يسر، نظرا لحالتها الصحية.

ويكتشف "أحمد" خطيب عاليا التي تلعب دورها الفنانة نور إيهاب، أنها بدأت في علاقة جديدة مع "جلال" الذي يجسد شخصيته الفنان محمود ياسين جونيور، وقرر الأخير الدفاع عنها وطالبه بالابتعاد عنها حتى لا يضع نفسه في مشاكل، موضحًا أن هناك علاقة تربط بينهما.

وانتهت الحلقة الـ 9 وقبل الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة"، بطلب هادي نصار الزواج من يٌسر بشكل رسمي حتى يتم تكذيب كل الأخبار التي تداول عنها بشكل سئ، وهو الأمر الذي يسعدها كثيرًا إلا أنها تتفاجئ بإرسال نيفين التي تلعب دورها الفنانة رانيا منصور صور خطوبتها عليه، وتشعر يٌسر بالإنزعاج.

حكاية عيشها بفرحة

يٌجدر الإشارة إلى أن حكاية عيشها بفرحة، هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، ومن إخراج ألبير مكرم، وتدور أحداثها في إطار رومانسي اجتماعي، وحصدت الكثير من المشاهدات عبر المنصة الرقمية واتش ات.

أبطال حكاية عيشها بفرحة

حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هبة مجدى، هاني عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، وضيوف الشرف حسن أبوالروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وإشراف عام على الكتابة عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم.