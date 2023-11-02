الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "رياضة القليوبية" يتفقد مركز التخاطب والتكامل الحسى

وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد مركز التخاطب والتكامل

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، سير وانتظام العمل بمركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز شباب كفر الجزار ببنها. 

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ضرورة الالتزام بالمواعيد وطريقة التعامل مع أولياء الأمور بداية من استقبال الأطفال والمقابلة للشخصية وأثناء الجلسات مع الأخذ فى الاعتبار بتنفيذ كافة الضوابط وإرشادات التشغيل الواردة من وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وفى وقت سابق قد أشار الصبروط إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم عدد 4 مراكز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي وهى مراكز شباب العمار وكفر الجزار ومساكن إسكو والأحراز، وتقدم المراكز مجانا جلسات تخاطب، تعديل  سلوك، تنمية مهارات، صعوبات تعلم، تكامل حسي، بالإضافة الى التقييم النفسي. 

ولفت إلى أن هذه المراكز ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتنفيذ برنامج جسور الأمل لإنشاء 68 مركزا للتخاطب بجميع أنحاء الجمهورية، ويتم تنفيذها والإشراف عليها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، من خلال إدارة مكتب قادرون باختلاف التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المشروع يستهدف ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك.

ونوه بأنه تم تزويد المراكز بغرف تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب، وتقدم الجلسات بشكل مجانى دون أى مقابل ويتم العمل بالمراكز بشكل يومي من الأحد للخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساءً.

الشباب والرياضة قادرون باختلاف تنمية المهارات مراكز التخاطب محافظة القليوبية

مواد متعلقة

إحالة صاحب ورشة إلى المفتي بتهمة تعذيب وقتل زوجته بالقليوبية

جامعة بنها تنظم ورشة تدريبية عن "كيفية صناعة منتجات الألبان"

محافظ القليوبية يتابع تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى

قرار جمهورى بتعيين الدكتور أمجد حجازى عميدًا لكلية الآداب بجامعة بنها

"مواجهة الهجرة غير الشرعية".. ندوة بشباب ورياضة القليوبية

رئيس جامعة بنها يتفقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

محافظ القليوبية يبحث إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وكيل "شباب ورياضة القليوبية" يلتقى الكيانات الشبابية

الأكثر قراءة

سبب استقالة أمير رمسيس من منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى (خاص)

ماذا قال كولر للاعبى الأهلى بعد توديع الدورى الإفريقى أمام صن داونز؟

متاهة "مفخخة".. جيش الاحتلال يعيش رعبًا فى غزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

أمريكا: ملتزمون بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أى دولة أخرى

جيش الاحتلال: أحبطنا شبكة "صيد القطط" لانتزاع معلومات من قواتنا لصالح حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الدور المصرى لمساندة أهل غزة

جلال حمام

حتى لا تكون إسرائيل (مفْرَخة) للإرهاب

عبد الرحيم طايع

سيناء فى عشر سنوات باختصار

حسين دعسة

"هآرتس" تضع سيناريوهات خطاب حسن نصر الله

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان