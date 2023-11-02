وكيل "رياضة القليوبية" يتفقد مركز التخاطب والتكامل الحسى

تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، سير وانتظام العمل بمركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي بمركز شباب كفر الجزار ببنها.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ضرورة الالتزام بالمواعيد وطريقة التعامل مع أولياء الأمور بداية من استقبال الأطفال والمقابلة للشخصية وأثناء الجلسات مع الأخذ فى الاعتبار بتنفيذ كافة الضوابط وإرشادات التشغيل الواردة من وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وفى وقت سابق قد أشار الصبروط إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم عدد 4 مراكز للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي وهى مراكز شباب العمار وكفر الجزار ومساكن إسكو والأحراز، وتقدم المراكز مجانا جلسات تخاطب، تعديل سلوك، تنمية مهارات، صعوبات تعلم، تكامل حسي، بالإضافة الى التقييم النفسي.

ولفت إلى أن هذه المراكز ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتنفيذ برنامج جسور الأمل لإنشاء 68 مركزا للتخاطب بجميع أنحاء الجمهورية، ويتم تنفيذها والإشراف عليها تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، من خلال إدارة مكتب قادرون باختلاف التابع للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المشروع يستهدف ذوي القدرات والهمم من أصحاب مشكلات التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك.

ونوه بأنه تم تزويد المراكز بغرف تنمية مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب، وتقدم الجلسات بشكل مجانى دون أى مقابل ويتم العمل بالمراكز بشكل يومي من الأحد للخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساءً.