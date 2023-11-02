الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الخارجية الفلسطينية" تُطالب الدول بمراجعة علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول كافة، بمراجعة علاقاتها مع دولة الاحتلال، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف حربها المدمرة على قطاع غزة واعتداءاتها وميليشيات مستعمريها على المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وقف الحرب فورًا

كما طالبت الخارجية الفلسطينية الدول بالارتقاء بمواقفها لمستوى الجرائم البشعة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون استجابة لمطالب شعوبها التي خرجت في جميع العواصم للتنديد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا، والتي تطالب بوقف الحرب فورًا.

اعتقالات جماعية بحجج واهية

كما أدنت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة، والتي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمصابين والجرحى، كما حصل صباح هذا اليوم في مدينتي قلقيلية والبيرة، والتصعيد الحالي في حملة الاعتقالات الجماعية غير المسبوقة بحجج وذرائع واهية، هذا في ظل استمرار عربدات ميليشيات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين وسيطرتهم على الطرق وإغلاقها، كما حصل في طريق طولكرم نابلس وإصابة عدد من المواطنين، وكذلك اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم في موسم قطاف الزيتون، ذلك كله بحماية جيش الاحتلال وعلى سمعه وبصره الذي يتدخل فقط للتنكيل بالفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم في وجه المستعمرين المتطرفين.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى استهداف الاحتلال المتصاعد للمستشفيات ومراكز الإيواء والمدارس التابعة للأونروا، التي تؤوي الآلاف من المدنيين الفلسطينيين النازحين بالقوة من منازلهم، واستكمال حلقات التدمير المتواصل لمنازل المواطنين وجميع الأبنية، خاصة في منطقة شمال قطاع غزة وتسويتها بالأرض، ما يؤدي كل لحظة إلى ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين والجرحى، بمن فيهم الأطفال والنساء.

فلسطين الخارجية الفلسطينية قطاع غزة غزة الضفة الغربية

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