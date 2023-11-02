الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حجازى: شراكة مع القطاع الخاص بـ69 مدرسة تكنولوجية وفنية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن أن الوزارة مؤمنة بمشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية، ومنها إنشاء مدارس التعليم الفني، وهناك 69 مدرسة تكنولوجية وفنية، وإنشاء مدارس تعليم عام بأسعار مخفضة، والدخول في إدارة عملية الامتحانات لشهادة النيل واستغلال أصول الوزارة غير المستغلة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، إن الوزارة تشجع المستثمرين لإنشاء المدارس الخاصة وتسهيل عملية الترخيص، حيث إنها أصبحت مميكنة.

وأضاف وزير التربية التعليم أن الدولة حريصة على تقديم الكثير من الفرص التعليمية، وأن يكون هناك جذب للمستثمرين، موضحًا أنه قد ارتكزت الوزارة على 3 محاور رئيسية بشأن الاستثمار بالتعليم، وهي: احترام سياسة ملكية الدولة، وضرورة استغلال غير المستغل منها، على الوجه الذي يحقق عائدا ماديا، وتعظيم موارد الدولة، واحترام الحياد التنفسي، لجذب الاستثمار، وأن يكون هناك شفافية بين طرفي الاستثمار.

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