حجازى: مشاركة القطاع الخاص بالعملية التعليمية تنتج تعليمًا مميزًا للطبقة المتوسطة

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية سينتج عنها تعليم مميز للطبقة المتوسطة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أن الدولة حريصة على تقديم الكثير من الفرص التعليمية، وأن يكون هناك جذب للمستثمرين، مؤكدًا أن الوزارة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية بشأن الاستثمار في التعليم، وهي: احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على الوجه الذي يحقق عائدًا ماديًا، وتعظيم موارد الدولة واحترام الحياد التنافسي لجذب الاستثمار، وأن تكون هناك شفافية بين طرفي الاستثمار.

وتابع أن الوزارة تقدم جميع التسهيلات لافتتاح المدارس، وتقدم جميع الخدمات للمستثمرين.