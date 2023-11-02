الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القاسمي" يتفقد جناحي هيئة الكتاب ودار الكتب بمعرض الشارقة ويشيد بالمشاركة المصرية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تفقد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي جناحي الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية وذلك ضمن المشاركة المصرية الرسمية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ42 تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

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ألف عنوان في فروع المعرفة المختلفة

وأشاد القاسمي بالمشاركة المصرية والتي تضم نحو 1000 عنوان في فروع المعرفة المُختلفة، حيث تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بأكثر من 700 عنوان من إصدراتها بكافة السلاسل المختلفة وابرزها  إصدارات مشروعها «استعادة طه حسين»، الصادر بالتزامن مع مرور 50 عاما على رحيل عميد الأدب العربي، بخلاف عدد كبير من العناوين المتميزة منها، موسوعة القتلة، وصحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان، وقادة الفكر، وعاصمة الخلود، والفلسفة في مصر، وطه حسين بين أشياعه، ومنوعات فكرية، وهوامش العميد، وشبه الجزيرة العربية في العصر الإسلامي، والمغاربة والأندلسيون في بلاد الشام في العصر المملوكي، والجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، ونخب الذخائر في أحوال الجواهر.

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هيئة الكتاب تُشارك بأكثر من 700 عنوان فى الدورة الـ42 من معرض الشارقة

فيما تشارك دار الكتب والوثائق القومية بعدد من العناوين أبرزها، دستور 1923،و العقاد الذي لا يعرفه الكثيرون،وعبد الرحمن الرافعي، وكتاب الآثار،وبحر الأنساب.

سلطان بن محمد القاسمي الهيئة المصرية العامة للكتاب دار الكتب والوثائق القومية معرض الشارقة الدولي للكتاب القاسمي دار الكتب

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