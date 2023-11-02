سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسعة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين محمد سالم جبريل 27 عامًا، وصهيب 25 عامًا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ومنتصر سلمان العروج 22 عامًا من جناته شرقًا، وصهيب خليل حمامرة 26 عامًا من حوسان غربًا بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت أنه تم أيضًا اعتقال محمد خالد ديرية 24 عامًا من بلدة بيت فجار جنوبًا، وأحمد أسعد الصيفي 26 عامًا، وعبدالله محمد مناصرة 34 عامًا من مخيم الدهيشة جنوبًا، ومصطفى مسالمة 22 عامًا، وعلاء جلال الشلش 38 عامًا من بلدة الدوحة غربًا، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين عودة تابع عيسى، وخليل حسن عليان، وإبراهيم محمود أبوغليون، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

القصف الإسرائيلي المكثف على حي الزيتون

وفي وقت سابق استشهد طفل، وأصيب مواطنان على الأقل، اليوم الخميس، إثر القصف الإسرائيلي المكثف على حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربي شنت غارة بعدة صواريخ على منزل عائلة الدهشان في منطقة المسجد الشافعي بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد طفل، وإصابة مواطنين على الأقل.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الشامي قرب مسجد السلام في حي الصبرة بغزة.

كما يواصل طيران الاحتلال الحربي قصفه بالتزامن مع القصف المدفعي، على منطقة تل الهوا جنوب غزة، وتحديدًا في محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر.

استشهاد 195 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي

قال المكتب الإعلامي لحركة حماس إن 195 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر المكتب في بيان أن نحو 120 آخرين مفقودون تحت الأنقاض، كما أصيب 777 على الأقل، وكانت قد أعلنت حماس عن مقتل 7 رهائن بينهم "3 " يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف على مخيم جباليا.

وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عبر تلجرام عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا بالأمس منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.