"المحارب".. فيلم تسجيلي عن المشير أحمد بدوي في سينما الهناجر الليلة

عن سيرة المشير أحمد بدوي، تستقبل قاعة سينما الهناجر، في السابعة مساء اليوم الخميس، عرض للفيلم التسجيلي “المحارب”، والذي يتناول سيرة المشير أحمد بدوي.

المشير أحمد بدوي محور صالون السينما

في إطار احتفالات وزارة الثقافة المصرية باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تعقد في السابعة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون المخرج أحمد فؤاد درويش، والتي تقام في السابعة مساء بقاعة سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ويعرض الفيلم التسجيلي “المحارب” عن حياة المشير أحمد بدوي، من إخراج عاطف شاكر، كما تتضمن الأمسية السينمائية عرضا للفيلم التسجيلي “كرنفال”، من إخراج أحمد فؤاد درويش، ويشارك في الأمسية المؤرخ الكبير دكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، ويدير اللقاء ويقدمه المخرج السينمائي أحمد فؤاد درويش.

المشير أحمد بدوي بطل الثغرة

والمشير أحمد بدوي، هو قائد الفرقة السابعة مشاة خلال حرب أكتوبر المجيدة، ولد في محافظة الإسكندرية في العام 1927، التحق بالكلية الحربية وتخرج منها في العام 1948، وفور تخرجه اشترك في حرب فلسطين عام 1948، ثم عاد بعد الحرب ليعمل مدرسا في الكلية الحربية، سافر في بعثة دراسية إلى الاتحاد السوفيتي، عاد بعدها حاملا درجة أركان حرب عام 1961، ثم التحق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 1972، وتدرج بالمناصب العسكرية حتى تولى منصب قائد فرقة المشاة السابعة.

عندما قامت حرب أكتوبر عام 1973، استطاع البطل أحمد بدوي، مع أبطال فرقته عبور قناة السويس إلى أرض سيناء ضمن فرق الجيش الثالث الميداني، واستطاع صد قصف استهدف مدينة السويس.

عندما قامت القوات الإسرائيلية بعملية الثغرة على المحور الأوسط، اندفع المشير أحمد بدوي، بقواته إلى عمق سيناء لخلخلة جيش العدو واكتسب أرضا جديدة، من بينها مواقع قيادة العدو الإسرائيلي في منطقة عيون موسي جنوب سيناء.