الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية: ما يحدث فى غزة لا يمكن أن يستمر

غزة
غزة

أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن جريفيثس، أن الفشل في التحرك الآن بشأن الأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة - التي وصفها بالأزمة العالمية - ستكون له عواقب تتجاوز المنطقة بكثير.

وقال في بيان صدر عنه، إن الأحداث التي تشهدها المنطقة سيبقى أثرها على حياة الملايين، مضيفا أن النساء والأطفال والرجال في غزة يتعرضون للتجويع والصدمة والقصف حتى الموت.

وأوضح جريفيثس أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين تمثل أحدث الفظائع التي تصيب سكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مشددا على أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

ودعا إلى ضمان توفير الضروريات الحيوية اللازمة لغزة، بما في ذلك الوقود، بشكل آمن وفوري وعلى نطاق واسع، مشيرا إلى أن عبور أكثر من مائتي شاحنة إلى غزة حتى الآن بعد مفاوضات مضنية غير كافٍ على الإطلاق.

الأكثر قراءة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

عاجل.. 8805 شهداء.. حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة

عاجل.. قصف إسرائيلى جديد فى الفالوجا بمخيم جباليا

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

خدمة عملاء المعاشات وموعد صرفها لشهر نوفمبر الجاري

عاجل.. الأهلى يودع الدورى الإفريقى بعد تعادله مع صن داونز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع