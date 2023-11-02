عاجل.. قصف إسرائيلى جديد فى الفالوجا بمخيم جباليا

صرحت وسائل الإعلام الفلسطينية، أمس الأربعاء، عن قصف إسرائيلي جديد يستهدف منطقة الفالوجا في مخيم جباليا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بقصف مروحية إسرائيلية عدة مواقع في بيت حانون.

وأعلن راديو صوت فلسطين عن حدوث مجزرة جديدة في جباليا بعد مجزرة ضخمة أمس.

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجزرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستشهد في جباليا اول أمس نحو 400 شهيد في غارات الاحتلال على المخيم.